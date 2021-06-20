ДУМ РТ провело массовый забег ALGA TRAIL в честь 1100-летия принятия ислама

Сегодня в Казани на территории озера Лебяжье прошел массовый забег ALGA TRAIL, посвященный предстоящему 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Для участия в состязаниях к озеру Лебяжье съехались около 200 человек из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Ульяновска, Астрахани и Мурманска. В массовом забеге принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который пробежал дистанцию 5 км вне конкурса.

На соревнованиях было организовано 4 дистанции для мужчин, женщин и детей:

— мужчины и женщины старше 16 лет пробежали дистанцию в 10 км и 5 км;

— подростки от 9 до 15 лет пробежали 1100 м;

— самые юные бегуны от 5 до 8 лет успешно финишировали, пробежав 500 метров.

Для болельщиков была организована развлекательная программа в формате «минисабантуя».

Поддержать юбилейный забег приехал представитель Министерства спорта РТ Игорь Головин — начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности.

Призеры получили медали и памятные спортивные призы: палатки, рюкзаки, спальные мешки, пледы, термосы, детские рюкзаки с канцелярией, сладости.