ДУМ РТ прокомментировало новую дату Хэтер коне — Дня памяти всех павших при взятии Казани

В Духовном управлении мусульман Татарстана прокомментировали дискуссии о проведении Хэтер коне — Дня памяти павших при взятии Казани.

«Нашлись те, кто заговорил о противостоянии в Татарстане русских и татар, растущих сепаратистских настроениях, о «заложенной бомбе» под межнациональные отношения», — говорится в сообщении ДУМ РТ.

Такие заявления могут делать либо неосведомленные люди, либо те, кто лишь использует Хэтер коне как повод для провокации, уверены в Духовном управлении.

«В последние десятилетия в Республике Татарстан вложено много труда - многое сделано для сохранения мира и согласия между разными народами и конфессиями. В обществе укоренилось понимание важности межконфессионального и межнационального взаимопонимания», — подчеркивают в ДУМ РТ.

В сообщении говорится, что сегодня средневековые войны не должны подталкивать к каким-либо действиям. В то же время память предков необходимо чтить. Они заслуживают поминальных молитв.

«Убеждены, что настоящее и будущее нашего многонационального народа должно строиться на основе уважительного отношения к истории и культуре всех народов, взаимопонимания представителей народов и конфессий, стремления к всеобщему благополучию, социально-экономическому развитию, укреплению славы нашего общего дома - Российской Федерации», — заключает пресс-служба ДУМ РТ.

В мае Духовное управление мусульман Татарстана решило привязать День памяти павших при взятии Казани к хиджре – мусульманскому календарю. Его решено отмечать в 13-й день месяца шавваль. В этом году он выпал на 25 мая. В этот день предложено собираться в мечети Кул-Шариф и читать поминальную молитву за упокой, павших при взятии Казани войсками Ивана Грозного.