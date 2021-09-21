ДУМ РТ приглашает татарстанцев к участию в викторине MuslimQuiz

Молодежь Татарстана может принять участие в проекте MuslimQuiz — командной интеллектуальной викторине, которую запускает ДУМ РТ.

Как рассказали в пресс-службе управления, первая игра «Давайте дружить!» состоится 23 сентября и будет приурочена к месячнику «Экстремизму нет!». С помощью метода мозгового штурма участники будут отыскивать правильные ответы на специально подобранные вопросы.

Начало запланировано на 18.30, мероприятие пройдет в актовом зале Духовного управления мусульман республики.

Как рассказали в ДУМ, для участия в викторине уже зарегистрировались 60 человек, составившие 10 команд. Все желающие присоединиться к викторине могут зарегистрироваться по ссылке. Окончание приема заявок — 22 сентября.