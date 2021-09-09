ДУМ РТ приглашает татарстанцев к участию в благотворительной акции по сбору макулатуры

ДУМ Татарстана открыло благотворительную акцию по сбору макулатуры «Подари бумаге жизнь». До 29 сентября жители республики могут сдать бумагу и книги, содержащие имена Аллаха, аяты из Корана и хадисы, сообщает пресс-служба управления.

Все вырученные средства будут направлены на материальную помощь для лечения тяжелобольных детей — подопечных благотворительного фонда «Закят» Духовного управления мусульман РТ.

Как отметили в ДУМ, в предыдущие годы акция получила популярность не только среди казанцев, но и жителей районов республики.

Прием макулатуры ведется в доме 6/22 по улице Сары Садыковой. Принести ее можно в будние дни с 13.00 до 18.00.