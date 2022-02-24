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Ру Тат
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Общество
24 февраля 2022  05:40

ДУМ РТ приглашает оказать помощь временным переселенцам из Донбасса

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Фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана окажет гуманитарную помощь жителям Донбасса, эвакуированным в Россию. Присоединиться и оказать поддержку временным переселенцам могут и жители республики, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Планируется передать им продовольственные наборы, а также предметы первой необходимости.

«БФ „Закят“ ДУМ РТ объявляет сбор средств на помощь беженцам и приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных граждан, готовых помочь людям, которые покидали свои дома в огромной спешке, не имея возможности взять с собой много вещей и продовольствия, большинство из которых люди преклонного возраста, женщины и дети», — говорится в сообщении.

Сделать пожертвование можно по ссылке.

#Дум РТ #пожертвование #ДНР и ЛНР
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