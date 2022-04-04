ДУМ РТ приглашает 500 волонтеров на масштабный X республиканский ифтар

30 апреля в Казани состоится юбилейный, X республиканский ифтар. Ожидается, что событие, которое вновь пройдет в МВЦ «Казань экспо», соберет 10 тыс. мусульман. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Участников события ожидает большая культурная программа. Чтобы обеспечить проведение этого мероприятия, организаторам необходимо 500 волонтеров в возрасте от 16 лет. Присоединиться к команде можно по номеру +7 (843) 237-86-18, пройти регистрацию в Telegram https://t.me/muslimmol либо нажав на баннер на сайте управления.

Подробная информация о республиканском ифтаре станет известна на пресс-конференции. Время ее проведения будет известно позднее.

«Самый долгожданный маджлис разговения пройдет в Казани под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии и соберет мусульман со всего Татарстана. Республиканский ифтар организуется силами Духовного управления мусульман РТ, Дирекции стадиона „Ак барс Арена“ и национально-туристического комплекса „Туган авылым“», — рассказали в пресс-службе ДУМ республики.