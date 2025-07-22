ДУМ РТ предупредило о мошенниках, которые звонят от имени муфтия Татарстана

Духовное управление мусульман Татарстана предупреждает жителей республики о мошенниках, которые выдают себя за муфтия РТ Камиля Самигуллина.

Мошенники просят указать личные данные или служебную информацию, а также просят перечислить деньги.

Чтобы не стать жертвой аферистов, жителей просят обращаться за консультацией по всем религиозным вопросам и вопросам организации деятельности мусульманских учреждений к мухтасибам ДУМ РТ.

Для удобства в ДУМ РТ работает call-центр, через который можно получить ответы от шариатских специалистов ДУМ РТ на все интересующие вопросы дистанционно по бесплатному телефону: (800) 222 76 67.

Муфтий Камиль Самигуллин ведет личный прием граждан для желающих лично проконсультироваться у него. Телефон для записи: (843) 237 94 53.