Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) предложило Патриарху Кириллу ввести на выбор постное меню для верующих заключенных, отбывающих наказание в исправительных российских колониях.

Как сообщили на портале ДУМ РТ, для заключенных-мусульман вопрос халяльного питания является критическим. В свою очередь, постное меню удовлетворит потребности всех осужденных, независимо от религиозной принадлежности.

Также в организации подчеркнули, что религиозное воспитание сокращает рецидив преступлений среди отбывающих наказание.

Отметим, что в 2023 году Духовная управление мусульман выступило с десятком официальных заявлений. Все они были направлены на сохранение межрелигиозного и межнационального согласия в обществе. Среди поднятых ДУМ РТ тем стали осуждение запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях, перевода книги «Сахих аль-Бухари» в Лаишевском суде, закрытия молельных комнат в российских регионах, сожжения мусхафов Куръана и геноцида палестинского народа.