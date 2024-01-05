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ДУМ РТ предложило Патриарху Кириллу ввести на выбор постное меню для верующих заключенных
Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) предложило Патриарху Кириллу ввести на выбор постное меню для верующих заключенных, отбывающих наказание в исправительных российских колониях.
Как сообщили на портале ДУМ РТ, для заключенных-мусульман вопрос халяльного питания является критическим. В свою очередь, постное меню удовлетворит потребности всех осужденных, независимо от религиозной принадлежности.
Также в организации подчеркнули, что религиозное воспитание сокращает рецидив преступлений среди отбывающих наказание.
Отметим, что в 2023 году Духовная управление мусульман выступило с десятком официальных заявлений. Все они были направлены на сохранение межрелигиозного и межнационального согласия в обществе. Среди поднятых ДУМ РТ тем стали осуждение запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях, перевода книги «Сахих аль-Бухари» в Лаишевском суде, закрытия молельных комнат в российских регионах, сожжения мусхафов Куръана и геноцида палестинского народа.
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