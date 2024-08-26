ДУМ РТ помогло собраться в школу более 100 школьникам из Татарстана

Духовное управление мусульман Татарстана в девятый раз провело акцию по вручению портфелей детям из малоимущих и многодетных семей. На этот раз канцтоварами, наборами для уроков труда ИЗО и другими школьными принадлежностями были обеспечены более сотни детей.

Вручение подарков детям, в том числе 20 первоклассникам, прошло в здании духовного управления в рамках акции «Помоги собраться в школу!». В мероприятии принял участие первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов. Он обратился к юным гостям муфтията с приветствиями и наставлениями о ценности знаний и важности их получения.

В беседе с журналистами он отметил, что благотворительный фонд «Закят» в преддверии Дня знаний помогает собраться в школу детям из многодетных, неполных и малоимущих семей вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.

Гендиректор фонда Булат Марданов отметил, что главная цель акции — поддержать малообеспеченные семьи и семьи с детьми с ограниченными возможностями при подготовке к новому учебному году. Канцтовары и портфели удалось закупить на пожертвования неравнодушных людей.

В прошлом году «Закят» оказал помощь более чем 200 детям, в том числе 60 школьникам из ДНР и ЛНР, которые находятся в пунктах временного размещения в Казани, Зеленодольске и Набережных Челнах.

Фото, видео: пресс-служба ДУМ РТ