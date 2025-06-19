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Общество 19 июня 2025 16:22

ДУМ РТ показал, как будет выглядеть мечеть «Ак каен» в Нижнекамске

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ДУМ РТ показал, как будет выглядеть мечеть «Ак каен» в Нижнекамске
Фото: Нижнекамский мухтасибат

В Нижнекамске продолжается строительство новой мечети «Ак каен». Недавно завершился важный этап — облицовка фасада здания. Об этом в Телеграм-канале сообщает ДУМ РТ.

На сегодняшний день здание мечети уже приобретает свои архитектурные очертания. Впереди ещё значительный объем работ: предстоит облицевать минарет, провести внутреннюю и внешнюю отделку, установить окна и двери, а также решить ряд других технических и строительных задач.

Фото: Нижнекамский мухтасибат

Для завершения строительства необходима дополнительная финансовая поддержка. Все желающие могут внести пожертвования в мухтасибат Нижнекамского района.

#нижнекамск #строительство мечети
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