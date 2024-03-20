ДУМ РТ планирует организовать бесплатные занятия по робототехнике для детей

В Казани планируют организовать бесплатные занятия по робототехнике для детей из малоимущих семей. Для этого благотворительный фонд «Закят» уже открыл сбор средств, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Кружки по робототехнике пользуются большой популярностью среди школьников, но из-за дороговизны посещать их могут не все желающие. А в доме БФ "Закят" они будут совершенно бесплатные. Фонд организует занятия по робототехнике, чтобы дети могли развивать свои навыки в сфере технологий и принести в будущем большую пользу умме и обществу», — говорится в сообщении.

В программу занятий войдут изучение основ робототехники, программирования и электроники. Детей научат делать своих собственных роботов, программировать их и разрабатывать с ними разные сценарии. Также на данных занятиях ребята будут развивать навыки логического мышления, творческие способности и усидчивость.

Фонд, в свою очередь, хочет создать материально-техническую базу для занятий: закупить необходимое оборудование, робототехнические наборы, ноутбуки для программирования роботов и оплатить услуги квалифицированных инструкторов.

Поддержать проект казанцы смогут напрямую через сайт благотворительного фонда «Закят».