ДУМ РТ отправило продукты питания и технику в зону СВО

Духовное управление мусульман Татарстана доставило в зону СВО очередной гуманитарный груз с техникой и продуктами питания. В состав груза, собранного силами прихожан казанских мечетей и благотворителей, вошли электрогенераторы, окопные свечи, блиндажные печки, гигиенические принадлежности, продукты питания и маскировочные сети. Следующая партия помощи будет укомплектована и отправлена до конца месяца Рамадан.

По словам заместителя муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансура хазрата Джалялетдинова, груз из рук в руки был передан воинским частям, в состав которых входят мобилизованные из Татарстана.