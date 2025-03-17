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Общество 17 марта 2025 16:24

ДУМ РТ отправило продукты питания и технику в зону СВО

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Духовное управление мусульман Татарстана доставило в зону СВО очередной гуманитарный груз с техникой и продуктами питания. В состав груза, собранного силами прихожан казанских мечетей и благотворителей, вошли электрогенераторы, окопные свечи, блиндажные печки, гигиенические принадлежности, продукты питания и маскировочные сети. Следующая партия помощи будет укомплектована и отправлена до конца месяца Рамадан.

По словам заместителя муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансура хазрата Джалялетдинова, груз из рук в руки был передан воинским частям, в состав которых входят мобилизованные из Татарстана.

#СВО #гуманитарный груз #ДУМ РТ
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