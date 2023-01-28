ДУМ РТ открыло набор на курс по изучению основ ислама и чтению намаза

Казанцы могут обучиться азам ислама, а также чтению намаза в «Школе одного дня». О наборе слушателей в преддверии Рамазана объявило ДУМ РТ.

Краткий курс включает в себя семь занятий, первое из которых состоится в 8 утра 25 февраля в здании Духовного управления мусульман. Уроки будут проходить раз в неделю — по субботам, однако при необходимости расписание может быть скорректировано.

Занятия включат порядок совершения омовения и чтения намаза, знакомство с основными понятиями науки акыды, достоинствами и правилами уразы. Их будут проводить участники волонтерского молодежного движения ДУМ РТ.

Регистрация продлится до 24 февраля. Желающие могут подать заявку по ссылке либо номеру +7(843)237-86-18.