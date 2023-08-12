ДУМ РТ осудило блогершу, устроившую танцы в мечети Кул Шариф

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Духовное управление мусульман Татарстана выступило с решительным осуждением блогерши, устроившей танцы в мечети Кул Шариф. Заявление опубликовано на сайте ДУМ РТ.

«ДУМ РТ решительно осуждает подобный поступок блогерши и призывает к разуму и совести всех, кто рукоплещет ее выходке, потому что свобода слова и убеждений не безгранична, она не может включать в себя оскорбление святынь», — говорится в сообщении.

В Духовном управлении назвали поступок кощунством не только из-за места, но и времени. Подобный хайп недопустим в период проведения спецоперации, «когда за нашу с вами мирную жизнь погибают российские солдаты, в том числе и мусульмане».

Инцидент произошел несколько дней назад. Девушка, напевая песню «Эпипэ», пустилась пляс прямо внутри мечети. Ролик, опубликованный в соцсетях, распространился по местным пабликам.

Напомним, что мечеть Кул Шариф не впервые становится локацией для танцев блогеров, туристов и горожан. Однако такие ситуации проходили на фоне мечети, а не в самом здании. К примеру, в 2018 году московская танцовщица и блогер Анастасия Малышева исполнила тверк на фоне мечети. Поступок вызвал осуждение общественности.