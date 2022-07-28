ДУМ РТ опровергло слухи о смещении проректора медресе «Мухаммадия» Зульфата Габдуллина

На этой неделе в Сети появилась информация об отстранении от должности проректора казанского медресе «Мухаммадия» Зульфата хазрата Габдуллина. Духовное управление мусульман Татарстана назвало эти сообщения ложными.

Накануне после появления слухов и вовсе началась рассылка письма, будто бы подписанного студентами медресе, выступающими против увольнения любимого преподавателя.

«Сегодня, 27 июля 2022 [года], нашего проректора, проработавшего 23 года в медресе „Мухаммадия“ Зульфата хазрата Габдуллина, намериваются снять с должности и в данное время уже согласовывают другого кандидата. <…> Мы как шакирды медресе „Мухаммадия“, как студенты Зульфата хазрата, уважающие и ценящие своего преподавателя, выступаем категорически против смещения...» — говорилось в рассылаемом письме.

«Распространяемая информация не соответствует действительности. Зульфат хазрат — уважаемый преподаватель и руководитель, правая рука Камиля хазрата [Самигуллина] в медресе», — отреагировали в пресс-службе ДУМ РТ на запрос «Татар-информа» с просьбой прояснить ситуацию.

Опроверг слухи и сам Зульфат хазрат. «Уважаемые единоверцы. В последнее время ходят слухи, касающиеся медресе, которые, правда, не соответствуют действительности. Я остаюсь заместителем директора по учебной и воспитательной работе в нашем медресе на том же уровне. Это подтвердил и наш муфтий. Не поддавайтесь фитне (смуте)», — заявил он.