ДУМ РТ оцифровало аутентичный типографский шрифт «Казан басмасы»

В Духовном управлении мусульман Татарстана оцифровали старинный типографский шрифт «Казан басмасы», которым печатались книги еще 200 лет назад. Этот шрифт планируется использовать при издании Корана, который ДУМ РТ выпустит к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Перенос «Казан басмасы» в цифровое поле будет способствовать развитию татарских традиций книгопечатания в целом. Оцифровка шрифта позволит активнее заняться изданием другой татарской религиозной литературы, отмечает пресс-служба Духовного управления.

Шрифт, напомним, появился в конце 18 века, когда Коран впервые был напечатан в Казани. В следующем году исполняется 235 лет с момента его появления.

