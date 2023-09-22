ДУМ РТ объявил 23 сентября днем гушра

В Татарстане продолжает традиционная кампания по сбору гушр-садаки, благодаря чему нуждающиеся будут обеспечены продуктами питания. 23 сентября ДУМ РТ объявил в республике днем гушра. Все желающие могут принести часть своего урожая в мечети республики.

В мечетях принимаются овощи и фрукты: картофель, капуста, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы и другое. Затем продовольственный сбор будет организованно передан малоимущим, сообщает ДУМ РТ.

Сбором и раздачой гушр-садака также занимается Благотворительный фонд «Закят». Жители Казани, которые желают оказать помощь или наоборот ее получить, могут обратиться по телефону +7(843) 225-33-22. Продукты передаются благотворительным организациям, в социальные учреждения (такие как дома престарелых, детские дома, детский хоспис), мусульманским учебным заведениям и напрямую в семьи нуждающихся. В реестре фонда значится тысяча нуждающихся семей. Все они получат продовольственную помощь в рамках кампании по сбору гушр-садаки.

Акция по сбору гурш-садака проводится во всех мухтасибатах республики с 2017 года. За это время в мухтасибатах Татарстана было собрано и передано нуждающимся в общей сложности овощей и фруктов: в 2017 году – 160 тонн, в 2018 году – 600 тонн, в 2019 году – 1109,5 тонны, в 2020 году – порядка 1000 тонн, в 2021 году – 577,33 тонны, в 2022 году – 1377,34 тонны.