ДУМ РТ обратилось к мусульманам и призвало их воздержаться от участия в смутных операциях

Духовное управление мусульман Республики Татарстан выступило с обращением к верующим, призвав их «воздержаться от участия в тех или иных смутных операциях против своей Родины».

«В связи с событиями, обозначенными экспертами как попытка совершения военного мятежа, ДУМ РТ призывает единоверцев воздержаться от участия в тех или иных смутных операциях против своей Родины и напоминает об аяте из Куръана: „Смута хуже убийства“ (сура „аль-Бакара“, 191 аят). Эти слова Всевышнего не оправдывают убийство, а указывают на то, что смута может привести к разрухе и множественной гибели людей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

Также ДУМ РТ подчеркнуло, что дать оценку происходящему могут только компетентные экспертные органы.

«<…> Рядовым гражданам и солдатам на боевых позициях, не владеющим полной достоверной информацией, лучше отстраниться от всякого рода фитны и от следования за теми, кто руководит ею по причине разрозненности», – подчеркивается в обращении.