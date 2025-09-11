ДУМ РТ назвало самые популярные продукты исламского банкинга в Татарстане

Ученый секретарь совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Булат хазрат Мубараков перечислил для «Татар-информа» наиболее популярные продукты исламского банкинга в республике.

«Самые популярные продукты – это те, которые являются аналогом автокредитования или лизинга. Также востребованы варианты ипотечных кредитов. Чаще всего к нам обращаются по этим вопросам», – сказал Булат хазрат Мубараков.

В России эксперимент по исламским, или же партнерским, финансам длится уже два года. Он проводится в четырех регионах страны: Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чечня. Банк России составил реестр участников, в котором числится 33 организации, в том числе 14 – из Татарстана.

Исламский банкинг работает по нормам шариата и исключает несколько инструментов, привычных для традиционного банкинга. Например, есть запрет на кредитование под процент, операции с высоким риском и неопределенностью. Сделки с долгами, как торговля облигациями, не допускаются.

Исключены игры, ставки и спекуляции. Нельзя финансировать алкоголь, табак, свинину, азартные игры, оружие, наркотики, порнографию.