ДУМ РТ направило 12-й гуманитарный груз участникам СВО

ДУМ Татарстана от имени мусульман республики передало бойцам батальонов «Тимер» и «Батыр», 430 полка мотоцикл «Урал» и машину УАЗ 452 для эвакуации раненых солдат.

Как сообщили в пресс-службе духовного управления, в состав 12-й гумпомощи бойцам СВО также вошли утеплители для блиндажей (4 упаковки), блиндажные и банные печи (21 шт), маскировочные сети (17 шт), доски (8 кубов), колеса для авто (20 шт), аптечки для выживания (60 шт), карманные сборники дуа (500 шт).

Также туда положили тушенку, сгущенку, крупы (более 30 коробок), 10 т бутилированной воды и многое другое.

Госпиталям Луганска и Антрацита передали медикаменты, большие подгузники, бесшовное белье для раненых, бинты, перекись, костыли, влажные салфетки и провизию (32 коробок), сухие пайки «Халяль» (60 шт), а также окопные свечи (50 шт.).

Заместитель Муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур Джалялетдинов поприветствовал солдат от имени Муфтия Камиля хазрата Самигуллина, дал им свои напутствия, выслушал просьбы и принял во внимание их пожелания по доставке следующего гуманитарного груза.