ДУМ РТ напоминает о сборе продовольствия для нуждающихся

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ продолжает раздавать гушр-садаку, сообщает пресс-служба муфтията.

За неделю мухтасибаты Черемшанского (село Лашманка) и Балтасинского районов Татарстана передали в фонд партию овощей в объеме более 3 тонн. Продовольствие передали получили около 80 семей.

В мечетях Татарстана продолжают принимать овощи и фрукты: картофель, капуста, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы и т.д. Продовольственный сбор передается в адрес благотворительных организаций, социальных учреждений (районные дома престарелых, детские дома, детский хоспис), мусульманских учебных заведений (медресе, школы и детсады, Центр подготовки хафизов Корана и др.), а также напрямую нуждающимся семьям на местах.

В благотворительном фонде «Закят» сформирован реестр нуждающихся, который насчитывает свыше тысячи нуждающихся семей.

Раздача гушра нуждающимся будет осуществляться независимо от национальной и религиозной принадлежности.

Гушр — это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.