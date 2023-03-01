ДУМ Татарстана собирается отправить мобилизованным 720 упаковок чак-чака и газовую плиту

Духовное управление мусульман РТ приступило к сбору очередной партии помощи для мобилизованных из Татарстана. Как только удастся собрать необходимый объем груза, его отправят в часть, где проходят службу призванные из запаса жители республики, сообщает пресс-служба муфтията.

Разные мухтасибаты уже передали ДУМ РТ собранное продовольствие и другие необходимые в полевых условиях вещи. В частности, Пекарня №1 из Казани передала для бойцов 720 упаковок чак-чака общим весом 130 килограммов.

Рыбно-Слободской мухтасибат в свою очередь доставил в муфтият продукты длительного хранения на общую сумму 90 тыс. рублей и медикаменты на 18 тыс. рублей, 50 пар теплых носков и газовую плиту.

При этом продолжается сбор средств на закупку халяльного продовольствия, медикаментов, нижнего белья и носков, предметов гигиены, электронных средств, портативных газовых плит и других необходимых предметов. Внести денежный вклад может каждый желающий. Сбор средств осуществляет благотворительный фонд ДУМ РТ «Закят».