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ДУМ Татарстана собирается отправить мобилизованным 720 упаковок чак-чака и газовую плиту
Духовное управление мусульман РТ приступило к сбору очередной партии помощи для мобилизованных из Татарстана. Как только удастся собрать необходимый объем груза, его отправят в часть, где проходят службу призванные из запаса жители республики, сообщает пресс-служба муфтията.
Разные мухтасибаты уже передали ДУМ РТ собранное продовольствие и другие необходимые в полевых условиях вещи. В частности, Пекарня №1 из Казани передала для бойцов 720 упаковок чак-чака общим весом 130 килограммов.
Рыбно-Слободской мухтасибат в свою очередь доставил в муфтият продукты длительного хранения на общую сумму 90 тыс. рублей и медикаменты на 18 тыс. рублей, 50 пар теплых носков и газовую плиту.
При этом продолжается сбор средств на закупку халяльного продовольствия, медикаментов, нижнего белья и носков, предметов гигиены, электронных средств, портативных газовых плит и других необходимых предметов. Внести денежный вклад может каждый желающий. Сбор средств осуществляет благотворительный фонд ДУМ РТ «Закят».
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