Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Духовное управление мусульман Татарстана ежегодно организует хадж для 1,8 тыс. жителей республики. Подготовку к предстоящему сезону хаджа обсудили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и посол Саудовской Аравии в России Сами Мохаммед Альсадхан на встрече в Москве, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Стороны также рассмотрели сотрудничество ДУМ РТ с религиозными и образовательными организациями королевства, а также развитие индустрии халяль в России.

В 2026 году Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ стал первым официальным представителем организации Saudi Halal Center в России с правом использовать соответствующую маркировку при экспорте халяльной продукции в Саудовскую Аравию. Кроме того, комитет получил аккредитацию в королевстве по линии SASO и Saudi Halal Center.

Помимо хаджа, ДУМ РТ организует поездки для совершения умры в течение всего года.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В завершение встречи Камиль хазрат Самигуллин подарил послу репринтное издание мусхафа «Казан басмасы».