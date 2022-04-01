ДУМ РТ: Цифра в 10 тыс. человек для Соборной мечети Казани не должна пугать
Вместимость Соборной мечети Казани составит не менее 10 тыс. человек, заблаговременно был изучен международный опыт по строительству мечетей такой вместимости. Об этом на брифинге в «Татар-информе» сообщил председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль хазрат Самигуллин.
«Дабы нас не обвиняли в гигантомании, я бы хотел привести несколько примеров только внутрироссийского опыта: мечеть в Москве — на 10 тыс. человек, „Сердце Чечни“ тоже на 10 тыс. посетителей. Центральная мечеть Махачкалы — это 15 тыс. молящихся, Шалинская мечеть Чечни рассчитана на 30 тыс. молящихся, в Махачкале строят мечеть на 50 тыс. человек. Минимальная цифра в 10 тыс. человек не должна никого пугать. Это зов времени, это естественно», — отметил Камиль хазрат.
Кроме того, муфтий напомнил, что Казань — это город, который задает тон развитию ислама во всей стране, что он по праву признан северной столицей мусульманского мира. Кроме того, это город первого печатного Корана.
«Десять тысяч [для Соборной мечети в Казани] — это нормально, — подчеркнул председатель ДУМ РТ. — Есть потребность в большой площадке, где мы могли бы собраться, помолиться. Но мечеть — это не только место для молитвы. Это духовно-просветительский центр для мусульман. Надеюсь, эта мечеть станет новым символом нашей столицы».