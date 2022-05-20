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Экономика
20 мая 2022  19:17
Надежда Гордеева

ДУМ России предложило создать при Правительстве отдел по развитию исламской криптовалюты

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Создать при Правительстве России отдел по развитию цифровой валюты на принципах исламского банкинга предложил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин. Об этом председатель Совета муфтиев России заявил на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казанской ратуше.

«Поскольку основным внешним рынком для России на многие годы становится мусульманский мир, нам нужно создать при Правительстве РФ межведомственные структуры, нацеленные на достижение конкретных задач именно по этому направлению. Мы готовы предоставить экспертов для создания при Правительстве России межведомственного отдела по развитию цифровой валюты на принципах исламского банкинга», – сказал председатель ДУМ РФ.

Равиль Гайнутдин подчеркнул, что мусульманский мир – единственный, кто не отвернулся от России в условиях резко изменившейся политической ситуации. «Позиция стран исламского мира сегодня имеет огромное значение для внешней и внутренней политики России. В этих условиях было бы целесообразно, если бы властные круги нашей страны своевременно принимали соответствующие решения для интенсификации работы с исламским миром», – отметил он.

Председатель Совета муфтиев уточнил, что это касается развития халяль-индустрии, создания правовых условий для исламского банкинга и стимулирования экономического сотрудничества России с исламским миром.

«В этих вопросах мы сильно отстаем от правительств западных стран, которые опередили нас и в вопросах исламского инвестирования, и даже в вопросах строительства мечетей в крупных городах. Успех придет только тогда, когда начнется системно налаженная работа с мусульманским миром, включая обязательное привлечение экспертов от мусульманского сообщества России», – заключил он.

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