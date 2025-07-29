ДУМ РФ требует реакции властей и издателей на заявления Рубиной о Газе

Президиум Духовного управления мусульман России обратился к органам государственной власти с просьбой дать правовую оценку высказываниям писательницы Дины Рубиной в адрес населения Сектора Газа. Также в обращении, опубликованном в официальном Телеграм-канале ДУМ РФ, содержится призыв к российским издательствам и культурным учреждениям прекратить сотрудничество с автором, сообщает ТАСС.

«В русскоязычном пространстве с шокирующей прямотой прозвучали откровения нашей бывшей соотечественницы писательницы Дины Рубиной. Она считает, что гражданское население Газы следует "растворить в соляной кислоте", а территорию сектора "превратить в парковку". "Я очень хочу, чтобы уничтожили всех", — признается она», — говорится в заявлении.

От имени многомиллионной мусульманской общины страны организация направила обращение в Совет Федерации, Государственную думу, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой оценить эти слова с точки зрения действующего законодательства.

По утверждению ДУМ РФ, значительная часть доходов писательницы поступает от реализации ее книг в России. В связи с этим организация призвала крупнейшие издательства и торговые площадки — «Эксмо», АСТ, «Читай-город», «Республика», «Литрес», «Лабиринт», «Яндекс книги» — отказаться от сотрудничества с Диной Рубиной и прекратить продвижение ее произведений.

«Мы обращаемся также в российские культурные учреждения — Министерство культуры РФ, Союз писателей РФ, Российский книжный союз — выступить с собственной оценкой и отреагировать на возмутительные призывы Дины Рубиной», — подчеркивается в сообщении.

Представители ДУМ назвали высказывания писательницы «оправданием этнических чисток и безоглядного истребления гражданского населения и призывом к таким действиям». В обращении также отмечается:

«Человеческие жизни, жизни детей, которые прямо в эти минуты погибают в Газе от бомбежек, от отсутствия медицинской помощи и от голода — ценнее заработков книгоиздателей».

В заключение представители мусульманского духовенства напомнили о гуманистической традиции российской культуры и подчеркнули недопустимость пропаганды насилия в публичном пространстве:

«Не может наш народ, победитель фашизма в 1945 году, воспитанный на глубоко гуманистической литературе Толстого, Достоевского, Чехова, выступать спонсором фашиствующих писателей, пропагандистов геноцида и массовых убийств».