ДУМ России разрешило мусульманам покупать и продавать акции

Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации принял фетву (богословское заключение), позволяющую мусульманам покупать и продавать акции различных компаний. Для этого необходимо соблюдать некоторые условия, которые будут опубликованы на официальных ресурсах ДУМ, рассказал РИА Новости зампред организации Ильдар Аляутдинов.

«Суть фетвы по поводу купли-продажи мусульманами акций заключается в том, что на рынке ценных бумаг есть три вида компаний. Первые — их деятельность дозволена шариатом и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые — компании, деятельность которых запретна мусульманам, например азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой, и другие», — объяснил он.

Зампред отметил, что есть еще третий тип – смешанные компании, которые в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но вынуждены прибегать, например, к ростовщическим займам у традиционных банков.

По словам Аляутдинова, заключение о дозволенности купли-продажи акций мусульманами будет дополнено, но эти поправки будут незначительными.