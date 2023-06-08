ДУМ России открыло выставку уникальных семейных реликвий татар в Касимове

В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике в Рязанской области представили выставку уникальных предметов татарского быта «Касимовские татары: семейные реликвии». В экспозицию вошли вещи из частных собраний историка, руководителя Департамента культуры ДУМ РФ Рената Абянова, мецената Али Брундукова и историка, журналиста Марата Сафарова, который рассказал о ней подробнее.

Фото из личного архива Марата Сафарова

«Нам нужно было показать Касимов не с исторической точки зрения, как это уже очень часто делалось, ни с точки зрения биографий знаменитых людей, выходцев из города и окрестных деревень. Показалось важным продемонстрировать именно семейные реликвии, предметы, которые сопровождали людей на протяжении нескольких поколений, бережно сохранялись и даже смогли пережить некоторые драматические события истории. Например, семейный Коран, шаль и тюбетейки касимовских татар из семьи Брундуковых, представленные на выставке, уцелели в блокадном Ленинграде и вот теперь на время вернулись в свой родной город», – поделился он.

Фото из личного архива Марата Сафарова

Сафаров рассказал, что в экспозицию вошло множество любопытных вещей: открытка с приглашением на свадьбу, датируемая 1913 годом, молитвенный тканевый ковер-намазлык из деревни Болотцы Касимовского уезда, который хранится в коллекции Рената Абянова, и другие. Огромное количество ценных исторических материалов предоставил Касимовский историко-культурный музей-заповедник.

Фото из личного архива Марата Сафарова

«Здесь незаменимую роль сыграла заместитель директора музея Вероника Цеменкова. А соорганизатором выступил Департамент культуры Духовного управления мусульман РФ. Такие выставки безусловно нужны и важны, поскольку они показывают повседневность и мир вещей разных групп татарского народа, различных ареалов расселения. А Касимов сейчас находится на исследовательском подъеме и занимает особое место на карте татарского народа. Городом интересуются, туда приезжают и пишут о нем книги», – подчеркнул историк.

По его мнению, все это показывает, что подобные проекты можно реализовать и на базе других старинных городов, в которых сохранились татарские слободы и общины.

Выставка «Касимовские татары: семейные реликвии» будет работать до 25 июня.