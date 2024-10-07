ДУМ РФ объявило сбор гуманитарной помощи для Ливана

Благотворительный фонд «Закят» при Духовном управлении мусульман РФ начал сбор средств для оказания гумпомощи жителям Ливана. Об этом сообщил гендиректор фонда Сулейман Аджиев.

«Фонд "Закят" при ДУМ РФ организует сбор для пострадавших от атак Израиля ливанцев», – приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что в настоящее время граждане арабской республики нуждаются в теплых вещах, матрасах, палатках и продуктах питания. По словам Аджиева, в России немалое число тех, кто хочет оказать помощь мирным жителям Ливана.

Он напомнил, что «Закят» на регулярной основе поддерживает жителей Палестины, а также африканских и азиатских государств.