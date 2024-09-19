ДУМ РФ обсудит будущее исламских финансов и развитие российской уммы

В Московской соборной мечети началась XVII Международная конференция «Чтения имени Галимджана Баруди».

В рамках Чтений спикеры, среди которых также председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов, председатель совета улемов ДУМ РФ Шамиль Аляутдинов и руководитель Центра изучения истории ислама в России Московского исламского института Айдар Хабутдинов, обсудят вопросы будущего развития уммы, а также перспективы исламских финансов.

Галимджан Баруди — VII российский муфтий, ученый-богослов, реформатор и общественный деятель. Будучи муфтием центрального ДУМ, за 4 года Баруди выступал за культурно-национальную автономию мусульман в России, отделение религии от государства. Им была организована активная борьба с голодом в Поволжье.