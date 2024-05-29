ДУМ признало халяльной программу соципотеки от Госжилфонда Татарстана

Муфтий Татарстана Камиль Самигулллин вручил директору Госжилфонда при Раисе РТ Марату Зарипову сертификат, который подтверждает соответствие программы социальной ипотеки нормам шариата. Об этом передает пресс-служба ДУМ РТ.

«Необходимость рассмотрения условий программы соципотеки канонам Ислама возникла после многочисленных обращений семей республики в адрес ГЖФ. Семьи, несмотря на нуждаемость в улучшении жилищный условий и соответствие критериям постановки на учет, отказывались от программы по религиозным убеждениям, так как в Исламе запрещена любая сделка, в которых присутствует ссудный процент», — пояснили в Духовном управлении мусульман республики.

Совет улемов ДУМ РТ после проверок и корректировок программы на основе замечаний экспертов положительно ее оценил.

Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно отмечал ключевое значение и актуальность темы исламских финансов не только в республике, но и в других региона страны.

«У нас 20 миллионов мусульман. Эти люди должны иметь возможность пользоваться услугами, в том числе банковскими. И условия для исламского банкинга не должны быть хуже, чем классические», — подчеркивал руководитель республики.