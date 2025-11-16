Дулат-Алеев поблагодарил Татарстан за постоянную поддержку Казанской консерватории

Ректор Казанской консерватории им. Н. Жиганова Вадим Дулат-Алеев поблагодарил Республику Татарстан за постоянную поддержку вуза на протяжении всех лет его работы. Об этом он рассказал в интервью «Татар-информу».

По словам ректора, развитие консерватории всегда опиралось на три ключевых принципа: высокий профессионализм, внимание к национальной культуре и поддержку государства. Именно благодаря этому вуз смог сохранить и приумножить свои достижения: от сильных педагогических школ и известных выпускников до участия в крупных музыкальных проектах.

«Следует добавить очень важный третий принцип – все это происходит при неизменной поддержке государства. В первую очередь, конечно, внимание Республики Татарстан с первых лет работы консерватории», – отметил Дулат-Алеев.

Он подчеркнул, что консерватория располагается в исторических и атмосферных зданиях в центре Казани, а ее музыканты получают поддержку как во время учебы, так и в дальнейшей деятельности.

«Консерватория всегда пользовалась вниманием, начиная еще с 1940–50-х годов, когда готовилась первая декада татарского музыкального искусства в Москве», – добавил ректор.

В юбилейный год консерватория была удостоена высокой награды – ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Кроме того, она уже не первый год входит в рейтинг Forbes – в этом году поднялась в нем на 48-е место среди всех российских вузов. Также она входит в число получателей гранта Президента РФ.

«Музыканты могут быть сильными на сцене, но традиционно они нуждаются в поддержке государства. Иначе им придется играть то, за что легко заплатят, и вся наша музыка уйдет в развлечение. А это, конечно, неправильно», – заключил собеседник «Татар-информа».

