Дулат-Алеев: «Классическая музыка – это кристалл, сформированный временем»

Казанская консерватория осваивает цифровые технологии, чтобы сохранять академические традиции и адаптироваться к современным реалиям. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал ректор вуза Вадим Дулат-Алеев.

«Цифра – это, по сути, новый формат хранения данных. Пока она не влияет на содержание музыки. Просто то, что раньше записывалось на пластинки, магнитофонные ленты или в аналоговом формате для телевидения, сейчас переходит в цифровой формат», – пояснил он.

По словам ректора, консерватория оцифровывает старые фольклорные записи и рукописи партитур, чтобы сохранить их от разрушения и обеспечить возможность исполнения.

«Все это необходимо сохранить. Цифровизация нашего материала, конечно, идет. Но это процесс, который невозможно завершить, ведь и сами цифровые технологии продолжают совершенствоваться», – добавил Дулат-Алеев.

Ректор подчеркнул, что цифровизация помогает не только хранить музыку, но и донести ее до широкой аудитории.

«Классическая музыка – это своего рода кристалл, уже сформированный временем, который сложно повредить. Но важно адаптироваться к современным реалиям и находить баланс между технологиями и содержанием образования», – отметил он.

Дулат-Алеев также рассказал о крупных проектах и планах консерватории.

«К 80-летию мы сохранили все, что могли, приумножили достижения и хотим продолжать эту тенденцию. В ближайшее время планируем создать медиацентр консерватории. Он будет разрабатывать программы, позволяющие сохранять наши исполнения и концерты в цифровом пространстве. Сейчас выступление прошло – и все исчезло, а важно, чтобы музыка сохранялась и доходила до людей», – подытожил собеседник «Татар-информа».

Подробнее о важности государственной поддержки для музыкантов, развитии национального стиля и создании медиацентра для сохранения наследия – в материале «Тысяча концертов в год и рейтинг Forbes: итоги 80-летия Казанской консерватории».