Дуглас Сантос рассказал, чего не хватило «Зениту» для чемпионства

Фото: fc-zenit.ru

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался об упущенном чемпионстве «Зенита» в минувшем сезоне РПЛ.

«Не хватило хорошо выполненной домашней работы. Не хватило того, чтобы делать нужные выводы из потери очков и стараться не повторять допущенных ошибок», – сказал капитан «сине-бело-голубых» Metaratings.ru.

Напомним, в минувшем сезоне команда Сергея Семака набрала 66 очков и финишировала второй в таблице РПЛ. Первое место занял «Краснодар» с 67 баллами.

В первом туре «Зенит» победил «Ростов» (2:1). Во втором петербуржцы сыграют с «Рубином» в Казани. Игра состоится 27 июля в 20:00 по мск.