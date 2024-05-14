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Дугин в Казани: «Фашизм и сепаратизм — это угроза, с которой мы должны бороться»
Философ Александр Дугин заявил, что с настоящим фашизмом, сепаратизмом и национализмом нужно бороться. Заявление прозвучало в Казани на Русском научном форуме.
«Необходима последовательная критика настоящего национализма, фашизма и сепаратизма, потому что все эти вещи есть. Это страшная угроза, и мы должны с ней бороться», – заявил общественный деятель.
Его доклад на форуме был посвящен тому, какие ценности следует продвигать в истории, философии, политологии, социологии и других социогуманитарных науках.
«Очевидно, что гуманитарные науки нуждаются в масштабной углубленной проверке на эпистемологическую суверенность. Критерием такой проверки должны выступать традиционные ценности, историческое просвещение и мировоззренческие тезисы выступлений Президента РФ», – заявил Дугин.
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