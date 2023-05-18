Дугин на KazanForum: Необходимо минимизировать значение Запада

Известный российский философ и публицист Александр Дугин предложил построить суверенную систему образования, минимизировав при этом значение идей, пришедших из стран Запада. Он выступил на секции «Сотрудничество в области науки и высшего образования со странами ОИС», прошедшей в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», сообщает пресс-служба КФУ.

«Для того чтобы построить суверенную систему образования, соответствующую новым цивилизациям, необходимо, конечно, минимизировать значение Запада — занять критическую позицию по отношению к тем методам, ориентирам, ценностям, установкам, по которым идет развитие западоцентричного мира», — поделился своим видением образовательных перспектив Дугин.

При этом идеолог сослался на опыт мусульманских государств. «В этом отношении исламские страны дают нам колоссальный пример отстаивания своей идентичности. Потому что как бы ни развивалась наука, техническая и гуманитарная составляющая в исламских странах, эти страны всё равно остаются исламскими. И в образовании этот исламский фактор всё больше дает о себе знать», — пояснил он.

По мнению Дугина, Россия сейчас претерпевает аналогичные процессы. В этом контексте он упомянул указ Президента РФ Владимира Путина о сохранении и укреплении традиционных ценностей, выразив при этом уверенность, что традиционные ценности русской цивилизации в корне отличаются от ориентиров Запада.

«Вызов, который стоит перед нашей российской, евразийской цивилизацией (только начинающей возвращаться к своим историческим корням), очень близок к тому, с которым имеют дело представители исламского мира», — убежден публицист.

По оценке философа, исламский мир внедрил собственные цивилизационные установки в систему образования. К тому же он обратил внимание на «многополярность образовательных процессов», понимаемую как «настоящий диалог образовательных систем суверенных эпистем».

«Для нашего образовательного процесса, образовательной системы самое главное — суверенное содержание этой системы», — подытожил свое понимание актуальной проблематики Александр Дугин.

Организатором секции «Сотрудничество в области науки и высшего образования со странами ОИС» выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Московский государственный университет и Казанский федеральный университет.