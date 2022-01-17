Дуэт татарстанских синхронисток проведет совместные тренировки со сборной России

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

Дуэт татарстанских синхронисток казанского училища олимпийского резерва «Школа Татьяны Покровской» Ники Сафоновой и Саиды Шарафутдиновой проведет тренировки вместе со сборной России в тренировочном центре сборных команд «Озеро Круглое».

«Дуэт в прошлом году выиграл „Кубок Светланы Ромашиной“, который по статусу является европейским. У них была очень сложная программа, которая позволила спортсменкам не только выиграть Кубок, но и обратить на себя внимание главного тренера сборной России Татьяны Покровской», — прокомментировала вызов татарстанских спортсменок заслуженный тренер РФ, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания России, региональный координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

Татарстанский дуэт пробудет на учебно-тренировочных сборах до 28 января.

«Я благодарна Татьяне Николаевне за такое внимание и заботу о перспективных татарстанских спортсменах. Надеемся на то, что результаты дуэта не заставят себя долго ждать и через некоторое время мы увидим этот дуэт на самых высоких российских и международных подиумах», — поблагодарила главного тренера российской сборной Ольга Павлова.