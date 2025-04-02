Дуэт из Казани завоевал Гран-при на международном вокальном конкурсе

Дуэт «Две Софии» из Казани выиграл Гран-при на Международном фестивале-конкурсе эстрадной песни «Твой Голос». 14-летняя София Шайхиева и 17-летняя София Галкина выступили с тувинской песней, получив максимальные баллы от жюри конкурса.

Дуэт «Две Софии» исполнил тувинскую песню «Ахой» в уникальном музыкальном жанре поп-фолк, который несет в себе смесь эстрадного и народного вокала. Выступление не оставило равнодушными судей, и председатели жюри выставили максимальное количество баллов дуэту.

«Мы были безумно рады представлять Татарстан в международном конкурсе, тем более одержать победу, продемонстрировав наши таланты на весь мир», – заявили девушки.

Фестиваль «Твой Голос» проводится с 2014-го. В этом году конкурс собрал сотни талантливых исполнителей из разных уголков страны и мира, а финал конкурса проходил в стенах Культурного центра «Москворечье» в Москве.

«Некое волнение все равно присутствовало, у нас оно началось уже с выезда в Москву за пару дней до концерта. Но это волнение никак не мешает, потому что, когда ты выходишь на сцену, все исчезает, и мы полностью погружаемся в материал, проживаем его каждый раз по-новому, рассказывая определенную историю. Если честно, мы немного сомневались в том, что мы получим главный приз, потому что не каждому человеку нравится наш формат исполнения, не каждый его понимает», – рассказали «Татар-информу» победительницы.

София Шайхиева и София Галкина познакомились в одной из Казанских вокальных студий. Выступать девочки стали вместе не сразу, изначально они выступали сольно в своих собственных жанрах, а позднее педагог решил поставить их вместе, придав дуэту отличительный жанр. За 5 лет совместной работы певицы уже успели выиграть Гран-при на «Созвездии-Йолдызлык», которое проходило в Казани, и еще на многих других вокальных конкурсах.

«Конкуренция была сильной. К нашему счастью, наша победа – это не только признание, но и стимул для дальнейшего профессионального роста и новых успехов на музыкальном олимпе», – сказали девочки про участие в фестивале в Москве.

Оценку конкурсантам выставляло высококвалифицированное жюри, состоящее из известных педагогов, продюсеров и музыкантов. Среди экспертов – Марина Полтева, Нонна Чхетиани, Андрей Сергеев, Марина Андрусенко и многие другие профессионалы.

«В жанре поп-фолк мы с нашим педагогом меняем песни на 360 градусов – делаем их по-настоящему необычными для исполнения! Мы также поем отдельно в разных стилистических приемах, и драматические песни, и даже частушки, наш репертуар в этом плане очень разнообразен. С 2020 года дуэт «Две Софии» продолжает расти и совершенствоваться в вокале. Для нас очень почетно, что мы последние два года активно завоевываем ГРАН-ПРИ на конкурсах достаточно высокого уровня!» – поделились София Шайхиева и София Галкина.

Видео предоставлено Софией Шайхиевой