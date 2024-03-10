Дуэль Рахимова с Юраном и беззубая атака «Рубина»: как в Казань вернулся весенний футбол

«Рубин» уступил «Пари НН» со счетом 0:1. Единственный мяч на счету Александра Трошечкина Фото: rubin-kazan.ru

Первый домашний матч «Рубина» в 2024 году завершился поражением

Первая декада марта ознаменовалась насыщенным потоком спорта для жителей Казани. Начало весны в столице Татарстана сопровождалось хоккейными матчами «Ак Барса» в Кубке Гагарина, выступлением УНИКСа во втором этапе регулярного чемпионата, ну и, конечно, первой игрой «Рубина» на домашнем стадионе в 2024 году.

По случаю открытия второй части сезона на «Ак Барс Арене», клуб решил по максимуму разнообразить досуг болельщика. В преддверии матча на импровизированной сцене в районе фан-сектора выступала музыкальная группа «Волга-Волга». А всем зрителям на трибунах «Рубином» были предоставлены бесплатные сидушки, блины и горячий чай. Скромно, но с заботой о комфорте болельщиков.

За 20 минут до стартового свистка у входа на арену скапливались приличные очереди волнующихся зрителей, не успевших оформить паспорт болельщика. С момента официального введения Fan ID на стадионы прошло уже больше 1,5 года, но для кого-то специальный документ для посещения матчей РПЛ продолжает быть в диковинку.

Благо, процесс выдачи паспорта болельщика осуществлялся довольно быстро, поэтому количество опоздавших людей на игру было минимальное количество. К слову, всего игру посетило 6595 зрителей.

«Рубин» постарался создать должный антураж вокруг матча с «Пари НН», придумав разнообразную развлекательную программу. Однако непосредственно сам матч зрителей порадовал вряд ли. Скромные 0:1 на табло в пользу соперника и ни одного забитого мяча от хозяйской команды.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Юран вышел победителем в дуэли с Рахимовым?

«Пари НН» до матча с «Рубином» пребывал в статусе худшей гостевой команды чемпионата. В 10 выездных встречах команда Сергея Юрана не смогла победить ни разу, добыв всего лишь две ничьи и потерпев целых восемь поражений.

Три очка над «Рубином» оказались первыми в сезоне для «Пари НН», добытыми в гостях. После финального свистка искреннюю радость нижегородских футболистов нельзя было не заметить. Они оказались счастливы настолько, будто сняли с себя самое настоящее проклятье.

Позитивен был на послематчевой пресс-конференции и Сергей Юран. Наставник гостевой команды с удовольствием общался с журналистами и развернуто отвечал на каждый вопрос. Главный тренер «Пари НН» понимал, что ему удалось, в первую очередь, тактически перехитрить Рашида Рахимова.

Забив быстрый гол со стандарта на пятой минуте матча, нижегородцы сели в оборону и отдали полную инициативу в атаке игрокам «Рубина». На протяжении большей части встречи владение мячом у казанских футболистов составляло более 60%. Команда Рахимова много давила, создавала приличное число моментов, но преобразить доминирование в голы не смогла.

Нижегородцы умело срывали опасные подходы к своим воротам грамотными нарушениями. За весь матч гости сфолили 13 раз. Постоянные паузы в игре ломали динамику действий футболистов «Рубина», они много нервничали, суетились и действовали с мячом довольно скомканно.

В целом, периодическая затяжка времени матча вчера хорошим другом команды Юрана. Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин при любой возможности останавливал игру и в течение минуты мог вводить мяч от своих ворот.

«Каждая пауза по полторы минуты. Было понятно, что соперник ведет в счете и будет стремиться к тому, чтобы затягивать время. Понимаю, что все методы хороши. Но добавлять нужно было тогда судье минут 15, а не всего четыре», – негодовал по завершении встречи Рашид Рахимов.

«Рубин» не смог взломать оборону «Пари НН», а гостей выручил Гоцук

«Чтобы взломать такую оборону, как у «Пари НН», нужно больше класса, мастерства, креатива в атаке. Мы это прекрасно понимаем. У команды есть желание, внутренний огонь, но надо поднимать исполнительское мастерство», – отмечал главный тренер «Рубина».

В матче с «Пари НН» казанцы нанесли девять ударов по воротам соперника, из которых только три пришлись в створ. «Рубин» пытался позиционно расшатать оборону гостей, но нижегородцы всей командой четко перекрывали свободные зоны.

Как справедливо подчеркнул Рахимов, казанцам не хватило в игре именно исполнительского мастерства. И в данном вопросе главный тренер «Рубина» может сетовать на травмы ведущих игроков в команде. Из-за повреждения, полученного на сборах в Турции, на длительный срок выбыл Никола Чумич. Сильно не хватало в матче с «Пари НН» на фланге Дмитрия Кабутова, который получил травму голеностопа.

Хозяевам не доставало эффективности в завершающих фазах нападения. Не работали в игре стандарты, не получались атаки на скорости.

Нижегородцы были ничуть не сильнее «Рубина», но все же гости сумели в самом начале встречи здорово распорядиться розыгрышем углового удара. Защитник Кирилл Гоцук точно сбросил Александру Трошечкину мяч головой. В свою очередь, «десятый» номер «Пари НН» ловко его переправил мимо Юрия Дюпина. Простой стандарт от гостей, но действенный и приведший к голу.

Это поражение не позволило «Рубину» впервые в сезоне подняться в топ-5 и снова притормозило команду. Сейчас казанцы с 29 баллами продолжают занимать 7-е место в таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Рахимова проведут 30-го марта в Казани против «Ахмата», а до этого проведут 10-дневный мини-сбор в Турции.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru