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Спорт
22 июля 2022  17:02
Артур Халилуллов

Дуэль Дзюбы и Беленова на тренировке «Рубина» попала на видео

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Бывший нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба обыграл на тренировке «Рубина» голкипера Александра Беленова. Видео с этого эпизода опубликовала пресс-служба клуба в социальных сетях.

На кадрах футболисты бьют пенальти, поочередно вставая в ворота. В импровизированной дуэли серии пенальти сильнее оказался Артем Дзюба.

Напомним, что Александр Беленов подписал контракт с «Рубином» на два года. Артем Дзюба в последние дни тренируется в расположении казанского «Рубина». Наставник казанцев Леонид Слуцкий подчеркивал, что речь о полноценном контракте Дзюбы с «Рубином» не идет.

Ранее бывший футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что Дзюбе даже в цирке контракт не предлагают.

#артем дзюба #Рубин #футбол
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