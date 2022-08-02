Дуда заявил, что был потрясен звонком Меркель Путину по поводу «Северного потока — 2»

Польский Президент Анджей Дуда заявил, что до сих пор считает неверным многолетнюю поддержку проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом он высказался в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Газовые проекты под названием „Северный поток“ — это большой упрек Германии с моей стороны», — заявил Дуда.

По его словам, он никогда не разделял аргумент о том, что Nord Stream чисто экономический проект.

Дуда также рассказал, что был «потрясен» звонком Меркель Президенту России Владимиру Путину сразу после того, как было подписано соглашение от 2021 года между американским президентом и канцлером ФРГ, по которому Вашингтон отказывался от противодействия «Северному потоку — 2».

«Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы», — цитирует польского лидера ТАСС.

«Северный поток — 2» был полностью проложен, однако так и не запущен. Его сертификацию остановили при канцлере Олафе Шольце 22 февраля 2022 года после признания Россией ДНР и ЛНР.