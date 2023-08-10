Дуда: В настоящее время ВСУ не в состоянии провести решительное наступление

Президент Польши Анджей Дуда посчитал, что Украина не может провести успешное контрнаступление из-за недостаточного объема поставок оружия. Интервью с польским лидером опубликовала газета The Washington Post.

«Вероятно, у них недостаточно оружия. И мы знаем это по тому факту, что в настоящее время ВСУ не в состоянии провести очень решительное контрнаступление. Короче говоря, им нужно больше помощи», – утверждал Дуда.

Наступление ВСУ обсуждалось с зимы. Изначально оно было запланировано на весну, затем его, по данным властей США, перенесли на лето. Газета The Financial Times объясняла это тем, что перед началом операции Украина решила провести серию «психологических» атак. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня заверил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, но пояснил, что оно может пойти по разным сценариям. Минобороны РФ заявило о том, что 4 июня украинская армия попыталась провести крупномасштабное наступление.

На совещании с членами Совбеза в конце июля Президент РФ Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет никаких результатов – «колоссальные ресурсы» и поставки западного оружия, которое по своему качеству зачастую уступает еще советским образцам вооружения, Киеву не помогают.

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