Дуда: Россия победит Украину без скорейших поставок оружия Киеву

Россия выиграет в украинском конфликте, если Киеву как можно скорее не поставят оружие и технику. Таким мнением в беседе с Le Figaro поделился Президент Польши Анджей Дуда.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [Президент России Владимир] Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что ВСУ столкнулись с острой нехваткой оружия. Кроме того, там потребовали дальнобойные артиллерийское оружие, танки и истребители.