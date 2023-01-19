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Ру Тат
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Политика
19 января 2023  15:39

Дуда: Конфликт на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров

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Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако на сегодня необходимые для этого условия пока не сложились. Об этом Президент Польши Анджей Дуда сказал журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно – сегодня этих условий нет», – приводит цитату польского лидера ТАСС.

53-е заседание Всемирного экономического форума открылось в понедельник в Давосе. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее назвал «позорищем» то, что на данном мероприятии обсуждают поставку вооружения Киеву, а не экономические вопросы.

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