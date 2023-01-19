Дуда: Конфликт на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако на сегодня необходимые для этого условия пока не сложились. Об этом Президент Польши Анджей Дуда сказал журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно – сегодня этих условий нет», – приводит цитату польского лидера ТАСС.

53-е заседание Всемирного экономического форума открылось в понедельник в Давосе. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее назвал «позорищем» то, что на данном мероприятии обсуждают поставку вооружения Киеву, а не экономические вопросы.