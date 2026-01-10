Дубль Жафярова принес «Нефтехимику» волевую победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом» со счетом 4:2. Благодаря этой победе, «волки» вернулись на пятое место таблицы Восточной конференции, обойдя челябинский «Трактор».

Команда Игоря Гришина перед третьим периодом уступала со счетом 0:2 после голов Дмитрия Завгороднего и Аркадия Шестакова.



В заключительном периоде Дамир Жафяров сократил разрыв в счете броском с острого угла. Затем он же замкнул передачу Андрея Белозерова – 2:2. «Нефтехимик» вывел вперед мощный щелчок Максима Федотова – 3:2. Окончательный счет броском в пустые ворота установил Матвей Надворный – 4:2.



Следующий матч «Нефтехимик» проведет 13 января в Казани против местного «Ак Барса». Начало игры в 19:30 по московскому времени.