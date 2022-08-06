Дубль Радулова принес победу «Ак Барсу» над «Нефтяником»
«Ак Барс» одержал победу в первом контрольном матче летнего межсезонья. В Альметьевске казанцы обыграли местный «Нефтяник» со счётом 6:1.
В составе команды Олега Знарка двумя заброшенными шайбами отметился Александр Радулов.
В первом периоде преимуществом владел «Ак Барс». Два голевых момента не смог реализовать Вадим Шипачев.
На старте второго периода в ворота «Нефтяника» был назначен буллит. Исполнять вызвался Станислав Галиев, но не попал в створ ворот.
Почти сразу очередной голевой момент упустил Шипачев, которого на убойную позицию вывели партнеры по звену.
Давление казанцев возрастало, и на пятой минуте периода «барсы» реализовали большинство. Радулов с пятачка добавил шайбу в ворота после броска Галиева - 0:1.
Казанцы продолжили атаковать, однако в середине периода остались в меньшинстве. Мифтахов неудачно отбил шайбу после броска от синей линии прямо на клюшку Ярославу Альшевскому, который был точен 1:1.
За пять минут до конца периода «Ак Барс» вновь вышел вперёд. Радулов вновь был активен на пятачке о оформил дубль 1:2.
Уже на первой минуте заключительного периода защитник Хенкель подключился в атаку и замкнул передачу Семёнова - 1:3.
Казанцы продолжили атаковать, и Артём Галимов завершил долгую атаку партнеров точным броском - 1:4. Точку в матче поставили Семёнов и Панюков – 6:1.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт завтра. В Нижнекамске команда Олега Знарка сыграет с «Нефтехимиком». Начало встречи в 13:00 по московскому времени.
0:1 Радулов (Кагарлицкий, Галиев, 25:12, 5х4)
1:1 Альшевский Я. (Салахов, Богатов, 30:48, 5х4)
1:2 Радулов (Шипачёв, Войнов, 35:16, 5х4)
1:3 Хенкель (Семёнов, 40:48)
1:4 Галимов (Панюков, Тарасов, 45:15)
1:5 Семёнов (Кагарлицкий, 58.07, 4х5)
1:6 Панюков (Тарасов, 59:40)