Дубль Радулова помог «Локомотиву» разгромить «Сибирь» на Кубке Блинова

Фото: пресс-служба ХК "Локомотив"

В Омске завершился матч предсезонного турнира «Кубок Блинова», в котором ярославский «Локомотив» уверенно переиграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Александр Радулов, который отличился на 29-й и 35-й минутах. Также шайбы забросили Андрей Сергеев (41-я минута), Рушан Рафиков (50-я) и Андрей Пустовой (57-я).

У «Сибири» голы на счету Семёна Кошелева (38-я минута) и Антона Косолапова (60-я). Результативную передачу в этом матче отдал Евгений Кузнецов.

Интересно, что шесть из семи шайб были заброшены командами в большинстве. Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков закончил встречу с четырьмя набранными очками (1 гол + 3 передачи).

После двух матчей на турнире «Локомотив» с 4 очками возглавил турнирную таблицу. «Сибирь» (2 очка) располагается на второй строчке.

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. В первом туре «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Трактором», а «Сибирь» в Казани встретится с «Ак Барсом».