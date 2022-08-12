Дубль Петрова принес победу «Ак Барсу» над «Витязем» в Балашихе

«Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в контрольном матче в Балашихе со счетом 3:1. Эта победа стала для казанцев третьей подряд в товарищеских играх летнего межсезонья.

В этом матче двумя заброшенными шайбами отличился нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров. Отметим, что голевой передачей отметился капитан казанского клуба Данис Зарипов.

В первом периоде он точным броском сходу из круга вбрасывания завершил комбинацию партнеров в большинстве. Под занавес периода хоккеисты «Витязя» счет сравняли. Защитники «Ак Барса» упустили на синей линии Яремчука, который убежал к воротам Билялова и сравнял счет — 1:1.

Во втором периоде Петров оформил дубль, поразив дальним кистевым броском ворота подмосковной команды — 2:1. «Ак Барс» мог увеличить преимущество в счете, но подвела реализация моментов. В одном из эпизодов только штанга спасла ворота «Витязя» после броска в упор в исполнении Шипачева.

В третьем периоде у «Ак Барса» начались проблемы с дисциплиной. Казанцы трижды играли в меньшинстве после удалений Зарипова, Воронкова и Кагарлицкого. Однако вратарь казанцев был надежен. В итоге Хафизуллин броском в пустые ворота на последней минуте матча установил окончательный счет – 3:1 в пользу «Ак Барса».

После окончания матча команды сыграли овертайм.

Ранее казанцы разгромили в Альметьевске местный «Нефтяник» (6:1) и добились победы на выезде над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:1).

Следующий матч команда Олега Знарка проведет 14 августа в Москве против «Спартака».