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Спорт
12 августа 2022  19:18
Артур Халилуллов

Дубль Петрова принес победу «Ак Барсу» над «Витязем» в Балашихе

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«Ак Барс» одержал победу над «Витязем» в контрольном матче в Балашихе со счетом 3:1. Эта победа стала для казанцев третьей подряд в товарищеских играх летнего межсезонья.

В этом матче двумя заброшенными шайбами отличился нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров. Отметим, что голевой передачей отметился капитан казанского клуба Данис Зарипов.

В первом периоде он точным броском сходу из круга вбрасывания завершил комбинацию партнеров в большинстве. Под занавес периода хоккеисты «Витязя» счет сравняли. Защитники «Ак Барса» упустили на синей линии Яремчука, который убежал к воротам Билялова и сравнял счет — 1:1.

Во втором периоде Петров оформил дубль, поразив дальним кистевым броском ворота подмосковной команды — 2:1. «Ак Барс» мог увеличить преимущество в счете, но подвела реализация моментов. В одном из эпизодов только штанга спасла ворота «Витязя» после броска в упор в исполнении Шипачева.

В третьем периоде у «Ак Барса» начались проблемы с дисциплиной. Казанцы трижды играли в меньшинстве после удалений Зарипова, Воронкова и Кагарлицкого. Однако вратарь казанцев был надежен. В итоге Хафизуллин броском в пустые ворота на последней минуте матча установил окончательный счет – 3:1 в пользу «Ак Барса».

После окончания матча команды сыграли овертайм.

Ранее казанцы разгромили в Альметьевске местный «Нефтяник» (6:1) и добились победы на выезде над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:1).

Следующий матч команда Олега Знарка проведет 14 августа в Москве против «Спартака».

«Витязь» – «Ак Барс» – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 Петров (Хафизуллин, Зарипов, 13:15, 5х4)

1:1 Яремчук (Рой, 18:16, 5х4)

1:2 Петров (Кагарлицкий, Лучевников, 21:51)

1:3 Хафизуллин

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Владимир Мосин);

Василий Токранов – Вячеслав Войнов, Станислав Галиев – Вадим Шипачёв (а) – Александр Радулов (а);

Динар Хафизуллин – Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий – Кирилл Семёнов – Кирилл Петров;

Кирилл Адамчук – Максим Чудинов, Данис Зарипов (к) – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков;

Никита Лямкин – Марк Янчевский, Кирилл Панюков – Артём Галимов – Даниил Тарасов.

#Ак барс #кхл #хоккей
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