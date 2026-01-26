Дубль Наиля Якупова помог «Авангарду» разгромить «Адмирал»

Фото: hawk.ru

Омский «Авангард» обыграл дальневосточный «Адмирал» на своем льду. Это поражение стало для «моряков» девятым кряду.

Игра началась активно. Уже на пятой минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски открыл счет. «Адмирал» не сдался и к середине первого периода сумел не только сравнять счет усилиями Оскара Булавчука, но и выйти вперед благодаря голу Степана Старкова на 25-й минуте.

Однако преимущество дальневосточной команды было недолгим. Омский «Авангард» проявил характер и мощно завершил период. Сначала Константин Окулов сравнял счет, а почти сразу после этого, на 29-й минуте, нижнекамский воспитанник Наиль Якупов вновь вывел «ястребов» вперед, установив счет 3:2 в пользу хозяев.

В третьем периоде «Адмирал» не смог организовать сопротивление. Наиль Якупов оформил дубль, увеличив отрыв своей команды, а на 58-й минуте Семен Чистяков поставил победную точку в матче, забросив пятую шайбу.

Это поражение продлило негативную серию для «Адмирала». В своем следующем матче дальневосточники 28 января сыграют в Астане против «Барыса». А омский «Авангард» 29 января примет на своем льду челябинский «Трактор».