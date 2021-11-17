Дубль Кварацхелии и успехи в молодежке: как игроки «Рубина» отыграли международные игры

Шесть действующих игроков «Рубина» поучаствовали в международных матчах в составе своих сборных. Это Хвича Кварацхелия (Грузия), Сеад Хакшабанович (Черногория), Андрес Дрейер (Дания), Монтассар Тальби(Тунис), Хван Ин Бом (Южная Корея), Иван Савицкий и Никита Янович (оба — сборная России U-19).

Представители европейских сборных отыграли матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. В частности, Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе сборной Грузии в игре против Швеции и принес своей команде победу, забив два мяча на 61-й и 78-й минутах, после чего на 81-й был заменен. Матч завершился со счетом 2:0. Затем 15 ноября игрок «Рубина» вышел на замену в товарищеской игре с Узбекистаном, в которой верх со счетом 1:0 одержала сборная Грузии.

Сеад Хакшабанович вышел в старте в матче Черногория — Нидерланды и провел на поле 69 минут, после чего был заменен. Несмотря на то, что черногорцы по ходу встречи проигрывали в два мяча, они смогли отыграться и свести встречу вничью 2:2. Игрок «Рубина» результативными действиями не отметился. Следующий матч в отборе к чемпионату мира Черногория провела со сборной Турции, Хакшанбанович вновь вышел в старте и был заменен на 57-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу турок.

Андерс Дрейер поучаствовал в победе сборной Дании над Фарерскими островами (3:1). Он вышел на поле на 57-й минуте, заменив Андреаса Сков-Ольсена, который в этой встрече забил один из мячей. Далее он появился на поле на последние десять минут в матче против Шотландии, неожиданно проигранном датчанами со счетом 2:0.

Монтассар Тальи провел все 90 минут в матче Тунис — Замбия, который завершился победой хозяев со счетом 3:0. Эта встреча также является частью отборочного цикла к чемпионату мира – 2022. Тунисцы уверенно занимают первое место в своей группе, выиграв четыре мачта из шести.

Хван Им Бом отыграл все 90 минут в матче Южной Кореи против ОАЭ, где победу с минимальным счетом одержали южнокорейцы, а также почти весь матч, 88 минут, против Ирака, который его команда выиграла со счетом 3:0.

Иван Савицкий и Никита Янович в составе сборной России U-19 поучаствовали в разгроме команды с Фарерских островов. Встреча завершилась со счетом 0:5 в пользу россиян. Один из голов забил Савицкий. Оба игрока провели на поле все 90 минут.